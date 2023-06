„Bei Seeufergrund muss das Land sofort zugreifen!“

Was zählt die Landesverfassung?

Seit April 2019 ist der freie Zugang zu Oberösterreichs Naturschönheiten wie Seen und Flüssen in unserer Landesverfassung verankert. „Da es aber immer weniger frei zugängliche Flächen gibt, muss es Ziel sein, die Nutzung der landschaftlichen Schönheiten für die Allgemeinheit sicherzustellen“, steht in den Erläuterungen dazu. Ich lese da die Wörter „Ziel“ und „muss“, nicht „womöglich“ oder „wenn’s halt passt“.

Daher: Was zählt die Landesverfassung? Hat sie dem zu folgen, was die Politik z’sammbringt? Oder könnte man daraus nicht Verbindlichkeit ableiten?