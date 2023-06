Ein Superstar-Casting und die ganz großen Gefühle

Einladung zum DSDS-Casting

Doch Pietro hatte nicht nur ganz viel Gefühl in petto, sondern auch einen Platz beim Casting von „Deutschland sucht den Superstar“. Nachdem er mit „I sing a Liad für di“ von Andreas Gabalier das Publikum aufgeheizt hatte, holte er drei Mädels auf die Bühne, die vorsingen durften. Und eine Konzertbesucherin war tatsächlich so gut, dass sie am DSDS-Casting teilnehmen darf, wo Pietro an der Seite von Dieter Bohlen in der Jury sitzt.