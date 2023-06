„Hijack“: Ein Albtraum in luftiger Höhe

Ein Actionthriller in Echtzeit ist die neue Serie „Hijack“ auf AppleTV+, bei der ein Flugzeug auf dem Weg von Dubai nach London entführt wird - unbemerkt von den Sicherheitskräften am Boden. Es ist ein Albtraum in luftiger Höhe, der sich daraufhin in dem Flieger abspielt. Klarerweise spielt die Serie hier mit Ängsten, die viele Passagiere vor allem seit den Terroranschlägen vom 11. September in New York plagen...