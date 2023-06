Chris Hemsworth: „Arnold war meine Inspiration“

„Ich habe den Dreh in Wien geliebt“, schwärmt Superstar Chris Hemsworth („Thor“) im „Krone“-Interview in Berlin zum Start seines Films „Tyler Rake: Extraction 2“ auf Netflix. Er spricht mit uns auch über seine Kinder, Arnold Schwarzenegger - und wir erfahren, welcher österreichische Ort in dem neuen Action-Blockbuster noch vorkommt.