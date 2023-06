Urlaub mit Mehrwert - für Körper, Geist und Umwelt

Nachhaltigkeit habe in ihrem Leben immer eine große Rolle gespielt. In der Karenz habe sie sich in diesem Zusammenhang mit dem Reisen auseinandergesetzt, erzählt die dreifache Mutter. Daraus sei die Idee entstanden, ihre Erfahrungen im Rahmen eines Blogs und einer Webseite mit anderen Interessierten zu teilen. „Ich bin bei meinen Recherchen auf viele großartige Projekte und Menschen, die sich etwas einfallen lassen, gestoßen. Diese möchte ich vor den Vorhang holen“, so Anna Kodek, die selbst jahrelang im Tourismus tätig war.