Vandalismus: Die bittere Seite des süßen Geschäfts

Einen Schilling in den Schlitz gesteckt, den Griff einmal im Kreis gedreht und schon dockt eine kleine, süße Kugel an der Entnahme-Klappe des Kaugummi-Automaten an. Kindheitserinnerungen werden selbst Jahrzehnte später noch wach. An eine Zeit, in der sich Automaten-Besitzer Georg Schwarz noch nicht mit Vandalismus, Anzeigen und Polizeiprotokollen herumschlagen musste.