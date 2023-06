Frau stürzt nach Überholmanöver mit Pkw in Bach

Frau schwamm selbst ans Ufer

Zum selben Zeitpunkt versuchte die Fahrzeuglenkerin hinter ihr sie zu überholen. Es kam zu einer Kollision, bei der die zweite Pkw-Lenkerin - eine 21-jährige Rumänin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag - die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in weiterer Folge in den Thörlbach stürzte. Sie konnte sich mit leichten Verletzungen selbst aus dem Auto befreien und ans Ufer schwimmen. Sie wurde ins LKH Bruck an der Mur gebracht.