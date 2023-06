Getötete Mutter hielt stets zu gefährlichem Sohn

„In einem extremen Wutanfall“ zugestochen

Was ihr am 28. Februar zum Verhängnis wurde: Der Wiener stach der 54-Jährigen mit einem Küchenmesser in den Nacken und den Rücken. Der Auslöser dieser tödlichen Bluttat könnte nicht banaler sein: Der Angeklagte habe Essen bestellen wollen, die Mutter habe ihm aber kein Geld dafür gegeben. Da stach er laut Anklage „in einem extremen Wutanfall“ dreimal zu.