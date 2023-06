Mutter getötet: Mordanklage für 22-Jährigen

Die Staatsanwaltschaft Wien hat beim Landesgericht für Strafsachen gegen einen 22-Jährigen eine Anklage wegen Muttermordes eingebracht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die 54 Jahre alte Frau am 28. Februar 2023 in ihrer Dachgeschoßwohnung in Liesing vorsätzlich getötet zu haben, indem er ihr mit einem Küchenmesser mehrmals in Rücken und Hals stach.