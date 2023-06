Siebenjähriges Mädchen wurde von Lkw erfasst

Ein sieben Jahre junges Mädchen aus dem Bezirk Vöcklabruck querte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Landesstraße L 540 in Berg im Attergau. Der in Richtung Frankenmarkt fahrende Lkw-Lenker im Alter von 49 Jahren aus dem Bezirk Oberwart nahm das Mädchen wahr, als es auf die Fahrbahn trat. Er leitete sofort eine Vollbremsung ein, wodurch das Mädchen vom Lkw noch leicht getroffen wurde. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.