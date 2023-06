Extrem-Unwetter in Österreich: Hier kracht es

Zudem erhitzt sich die Luft über Österreich auf bis zu 34 Grad. Somit nimmt auch die Schwüle deutlich zu. Am Nachmittag und Abend werden die teils heftigen Hitzegewitter dann schon zahlreicher und können auch von den Bergen ins angrenzende Flach- und Hügelland ziehen. Die größte Unwettergefahr besteht somit an den beiden Folgetagen, Donnerstag und Freitag: Am Donnerstag ist vor allem ein Streifen von Vorarlberg bis Oberösterreich betroffen - hier drohen in der zweiten Tageshälfte schwere Gewitter mit großem Hagel, Starkregen und Sturmböen.