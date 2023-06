„Krone“-Leser filmt Riesen-Dolchwespe im Garten

Im Regelfall harmlos

Die Dolchwespenweibchen besitzen einen Stachel, sind aber im Regelfall harmlos. Sie dürfen sich nur nicht bedrängt fühlen. Das seltene Tier steht außerdem unter Artenschutz, darf also nicht getötet werden. In Europa gibt es nur zwei Arten, ursprünglich kommen die Tiere vor allem in Südeuropa vor, wie in Italien, Spanien und Griechenland. Dort lassen sie sich vor allem in den Sommermonaten blicken, im Winter sind sie verpuppt. In Österreich können die Tiere, die Nektar fressen, speziell an blauen und rotblauen Blüten entdeckt werden. Wie das Video zeigt, stören sie aber auch lila Blüten nicht.