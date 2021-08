In NÖ gesichtet: Rotstirnige Dolchwespe wieder da

Art kommt vor allem im Süden Europas vor

Die Wespenart bevorzugt trockenwarme Biotope und kommt vor allem im Süden Europas vor, etwa in Italien und Griechenland, wo sie in den Sommermonaten häufig beobachtet werden kann. „Der Osten Österreichs beherbergt viele wärmebegünstigte Standorte. Auch die warmen Sommer der letzten Jahre begünstigen die Ausbreitung von Arten aus dem Süden in österreichischen Regionen“, so Zimmermann, die an weiteren Fund-Meldungen mit Foto und Bekanntgabe des Fundorts interessiert ist.