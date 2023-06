Klagenfurter entdeckte Borstige Dolchwespen

Auch in Kärnten immer häufiger

Laut Wildbienenforscher Fritz Gusenleitner sei die Scolia hirta bereits seit zehn Jahren in Oberösterreich anzutreffen und werde nun auch in Kärnten immer häufiger gesichtet. An warmen Tagen fliegen diese großen, schwarz gefärbten Wespen mit dunklen Flügeln und zwei gelben Hinterleibsringen gern bei Komposthaufen herum.