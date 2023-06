Prophezeiungen im Bilderrausch

So endet also ein Jahr vor der Zeit die unmaßgebliche Festwochenintendanz Christophe Slagmuylders: mit einem ansprechenden Gebilde aus Tiefsinn und Nichtigkeit, esoterischer Bilderflut und politischem Manifest. Der Südafrikaner William Kentridge ist ein Meister des Animationsfilms, jedes der Aberhunderten Bilder ist von Hand gezeichnet. Derart plastisch und sprechend sind die so entstehenden Sequenzen, dass ihre Verwandlung in Performance, sogar in klassisches Opernhandwerk („Wozzeck“ in Salzburg) der logische nächste Schritt ist.