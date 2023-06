Zillertal: Wasserstoffbahn „bewusste Entscheidung“

Als eine „Fehlentscheidung“ bezeichnet die Liste Fritz die Umrüstung. „Die schwarz-rote Landesregierung ist vor den Zillertaler ÖVP-Talkaisern und Touristikern eingeknickt. Mattle, Dornauer und Co. haben das Heft des Handelns abgegeben und lassen sich in ein Millionen-Experiment treiben, das die Steuerzahler teuer zu stehen kommt“, so Klubobmann Markus Sint.