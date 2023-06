Weichenstellung für Zillertaler Wasserstoffbahn

Mattle informierte am vergangenen Samstag in einem Brief die Bürgermeister und TVB-Verantwortlichen im Zillertal, er schrieb: „Es ist eine bewusste Entscheidung für Innovation. Wir wissen, dass Innovationen auf den ersten Blick mehr Kosten als Standardprodukte verursachen und es bei neuen Wegen immer unbekannte Abzweigungen gibt. Am Ende überwiegen aber die Vorteile und das Zukunftspotential.“