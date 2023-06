Zugtickets: Falscher Klick sollte 600 Euro kosten

Wie die ÖBB in dieser Sache reagierten

Bereits bezogene Tickets sind laut den ÖBB von Erstattung und Umtausch ausgeschlossen. Darauf weise man sowohl während des Buchungsprozesses selbst als auch vor dem Bezug der Tickets nochmals direkt hin. Dennoch könne man die Situation von Herrn B. verstehen und biete in einmaliger Kulanz eine Erstattung des halben Werts der Fahrkarten - 301 Euro - an.