Kreml vs. Wagner-Gruppe: Konflikt verschärft sich

Wagner: 32.000 Straftäter begnadigt

Was der Wagner-Chef noch verkündete: 32.000 Männer, die die Reihen der Söldnergruppe verstärkten, werden nun nach ihrem Dienstende in die Freiheit entlassen (siehe Video oben). Sie wurden in russischen Gefängnissen für den Kriegsdienst angeworben. Sie hätten ihren Vertrag und den Einsatz bei den Kämpfen erfüllt, sagte Prigoschin am Sonntag. Frauen und Menschenrechtler hatten sich in der Vergangenheit besorgt gezeigt, dass so viele Straftäter - darunter Mörder - vorzeitig wieder in die russische Gesellschaft entlassen würden.