Keine Geländeverluste bei Gegenoffensive

„Schwere Lage“

Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar berichtete ihrerseits von einer „schweren Lage“ und heftigen Kämpfen auch in der Ostukraine. Sie teilte mit, dass das russische Militär versuche, bei Kupjansk in der Region Charkiw und bei Lyman in der angrenzenden Luhansker Region die Initiative zurückzugewinnen. Die Ukraine bereite sich auf ein hartes Duell vor, was derzeit geschehe. Die Truppen rückten wie geplant vor. Der „größte Schlag“ stehe jedoch noch bevor.