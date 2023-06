Haftstrafe für Henker durch Hinrichtungen verkürzt

Wie die Behörden mitteilten, richtete Bhuiyan 26 Menschen hin. Darunter waren mehrere Mörderinnen und Mörder, Putschistinnen und Putschisten. So war ein Teil etwa wegen der Verschwörung zu einem Putsch im Jahr 1975 und der Tötung des Gründervaters des Landes, dem Vater der aktuellen Premierministerin Sheikh Hasina, verurteilt worden. „Die Behörden haben für meinen Komfort gesorgt und mir Anerkennung entgegengebracht“, sagte der verurteilte Henker vor Journalistinnen und Journalisten. Er wurde am Sonntag aus dem Gefängnis entlassen, in dem er „eine gute Zeit“ gehabt habe.