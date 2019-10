Koranschülerin verbrannt: 16 Todesurteile

In jenem grausamen Mordfall, in dem in Bangladesch eine Koranschülerin auf dem Schuldach gefesselt, mit Kerosin übergossen und in Brand gesteckt wurde, sind am Donnerstag die Urteile gefallen: Alle 16 Angeklagten fassten die Todesstrafe aus. Der Tod der 19-jährigen Nusrat Jahan Rafi hatte im April für Entsetzen gesorgt. Die junge Frau hatte dem Leiter ihrer Koranschule sexuelle Belästigung vorgeworfen und ihn bei der Polizei angezeigt.