Faszinierende Lichter mitten in Tirols Bergwelt

Als in der Nacht auf Sonntag die Berge mit einzigartigen Lichterketten erleuchtet wurden, wurde nicht nur an den Kampf gegen Napoleon aus dem späten 18. Jahrhundert gedacht. Die Signalfeuer hatten seinerzeit auch etwas Überirdisches an sich und werden seitdem zur feierlichen Begehung des Herz-Jesu-Festtages entzündet. Im ganzen Land leuchteten deshalb die Berge und Gebirgsgrate. Die „Krone“ hat einige Motive und Eindrücke zusammengetragen: