70 Florianis bändigten nächtlichen Waldbrand

Nachlöscharbeiten am Sonntag

Gegen 1 Uhr konnte vorerst „Brand aus“ gegeben werden. In den frühen Morgenstunden wurden Nachkontrollen mit einer Drohne vereinbart. „Bei diesem Überflug konnten noch einige kleinere Glutnester im Boden bzw. Wurzelwerk festgestellt werden“, so die Florianis. Bis 8 Uhr wurden am Sonntag noch Nachlöscharbeiten durchgeführt, ehe wirklich das Feuer erfolgreich bekämpft war. Die genaue Brandursache wird noch erhoben.