In der Schlangengrube | Ein Rudel Wölfe

In der Schlangengrube. Nein, grundsätzlich muss man mit Politikern wohl kein Mitleid haben. Wer sich freiwillig in diese Schlangengrube begibt, muss mit allem rechnen. Doch was dem Vorarlberger Landeshauptmann Wallner widerfahren ist, überschreitet gleich mehrere Schwellen. Ihm war von den „Vorarlberger Nachrichten“ im Vorjahr vorgeworfen worden, er habe Wirtschaftstreibenden für Inserate im Blatt des Vorarlberger ÖVP-Wirtschaftsbundes Gegenleistungen versprochen. Man berief sich bei dieser Behauptung auf die eidesstattliche Erklärung eines Zeugen. Die Folgen waren schwerwiegend: Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptions-Staatsanwaltschaft (WKStA), Misstrauensantrag im Landtag, eine massive Kampagne, die zum Rücktritt Wallners führen sollte und den beliebten Landeshauptmann in eine vielwöchige krankheitsbedingte Auszeit trieb. Was da abging - dagegen ist eine Schlangengrube der sprichwörtliche Kindergeburtstag.