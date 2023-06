Gemeinsam die Stimme für die Umwelt erheben

In Feldkirch wurde am Freitagnachmittag ein besonderer und auf diese Weise einzigartiger Ort eröffnet: Das „Haus am Katzenturm“ beherbergt zehn heimische Naturschutzorganisationen unter einem Dach. Dabei handelt es sich nicht um eine simple Bürogemeinschaft, sondern um einen neuen Dachverband, in dessen Rahmen diverse Vorhaben umgesetzt werden sollen.