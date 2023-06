„Krone“-Gewinner feierten Sommer mit Nico Santos

Am Mittwoch feierten dann über 600 Fans, zahlreiche Promis, InfluencerInnen und das Eskimo Team mit Nico Santos & Band abends im Wiener MuseumsQuartier den Sommer. Eines der Highlights des exklusiven, halbstündigen Live Acoustic Sets war natürlich Nicos Sommerhit „Like Ice in the Sunshine“, der erstmals in Österreich live vorgestellt wurde (siehe Video oben). Das Publikum war begeistert und bei der Zugabe versorgte der Künstler selbst die Fans in den ersten Reihen mit Jolly, Twinni & Co.