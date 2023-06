Wut, Unverständnis, Wehmut | VdB-Vertrauen

Wut, Unverständnis, Wehmut - es sind viele Gefühle, von denen die Mitarbeiter des einst stolzen Möbelhaus-Konzernes kika/Leiner derzeit geplagt werden. Denn mindestens 1300 von ihnen werden den Job verlieren - wenn die Kette überhaupt weitergeführt wird. „Krone“-Reporterin Martina Prewein hat mit einigen Mitarbeitern und ihren Familien gesprochen. Und musste sich manches anhören. Das Werk der Gründer sei zunichtegemacht, das Schicksal der Menschen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in dem Konzern arbeiten, sei den handelnden Personen offenkundig egal - und so stünden alleinerziehende Mütter und Familienväter, die Kredite abzuzahlen haben, nun von Existenzängsten geplagt auf der Straße. Und vor allem ohne ernsthafte Perspektiven auf gleichwertige Jobs. Die allgemeine Wut unter den kika/Leiner-Opfern beschreibt ein Haustischler in einem der Möbelhäuser in Oberösterreich stellvertretend: „Ich verachte diesen Immobilienspekulanten.“ Was er gerne erfahren möchte: „Wo blieben die immensen Gewinne, die wir in der Pandemie verzeichnet haben? Als sich so viele Menschen wie nie zuvor bei uns neu einrichteten und wir Rekord-Umsätze machten.“ Ja, das möchten nicht nur die bald arbeitslosen kika/Leiner-Beschäftigten wissen.