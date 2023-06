A13-Blockade: Jetzt drohen strafrechtliche Folgen!

Derartige Ermittlungen sind „Neuheit“ in Tirol

Das bestätigte am Freitagvormittag der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Tiroler Polizei, Manfred Dummer, gegenüber der APA. Bei diesem Vorgehen handle es sich um eine „Neuheit“, zumindest in Tirol, so Dummer. Konkret werde ermittelt, ob grob fahrlässig eine besondere Gefährdung für die anderen Verkehrsteilnehmer herbeigeführt wurde.