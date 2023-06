Rot-Kreuz Mitarbeiter mit Küchenmesser attackiert

Das ganze ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in einer Welser Wohnung. Plötzlich ging der Patient, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, auf die Rettungskräfte los und bedrohte sie mit einem Küchenmesser. Die Helfer konnten sich vor dem Angreifer in Sicherheit bringen, flüchteten unverletzt aus der Wohnung und schlugen bei der Polizei Alarm. Gleich mehrere Streifen machten sich daraufhin sofort auf den Weg.