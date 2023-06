Zehn Millionen Krügerl flossen auf Donauinselfest

Von 18. bis 20. Mai 1984 fand das erste Donauinselfest statt. Am kommenden Wochenende tut es das bereits zum 40. Mal. Nicht einmal die Pandemie schaffte es, dass das Großevent einmal pausierte. So gab es in 40 Jahren Donauinselfest 118 Tage fulminantes Musikprogramm. Mehr als 10.000 Künstler traten bei stets freiem Eintritt auf.