Diese Stars heizen am 40. Donauinselfest ein

Seit Donnerstag ist das ganze Programm bekannt. Rund 1000 Künstler machen auf 13 Bühnen 700 Stunden Show. Große Namen sind in diesem Jahr RAF Camora, die deutsche Band Silbermond, Michael Patrick, Kelly, Bonnie Tyler, The BossHoss und Julian Le Play. Und für alle, die nach 22 Uhr noch weiter feiern wollen, wird heuer erstmals eine After-Show-Party in die Ottakringer Brauerei veranstaltet - ebenfalls bei freiem Eintritt.