Leogang sorgt für spektakuläres Wochenende

Leogang mutiert jährlich im Sommer zum Mountainbike-Hotspot. Und dieses Wochenende ist es wieder so weit: Die weltbesten Downhiller und Cross-Country-Fahrer matchen sich in Saalfelden um Weltcupsiege. In beiden Disziplinen wollen drei österreichische Damen vorne mitmischen. Valentina „Vali“ Höll, die ihren ersten Heimsieg jagt, brettert am Samstag die Strecke hinunter. Mona Mitterwallner und Laura Stigger rasen heute (17.30) im Shorttrack und Sonntag im Cross-Country den Berg rauf und runter.