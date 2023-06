Im Internet ist die Landtagsdebatte ja nachzuhören bzw. nachzusehen. Die komplette Passage, die dem ÖVP-Klubchef nun so vorgeworfen wird, lautet demnach: „Ich möchte jetzt noch einmal zusammenfassen. Ein Rechtsanspruch, den gibt es dort und da auf Kinderbetreuung, aber was ist die letzte Konsequenz eines Rechtsanspruchs? Er führt zum organisatorischen Supergau möchte ich fast sagen, zu gesellschaftspolitischen Problemen, denn letzten Endes steigt der Druck auf junge Mütter, möglichst rasch wieder in das Berufsleben einzusteigen. Jetzt kann man sagen, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist eigentlich der direkte Weg zur Zwangsarbeit junger Mütter und das wollen wir nicht.“