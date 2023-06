Acht spannende Bewerbe und 1700 junge Sieger

Aufgeregt waren sie alle und deshalb froh, als es am gestrigen Donnerstag endlich losging. 1700 Buben und Mädchen aus 75 Kindergärten zeigten bei der Kindergarten-Olympiade - präsentiert von der „OÖ-Krone“ - im Sportzentrum Traun, was in ihnen steckt (auch noch am Freitag). Da wurde beim Koordinationsparcours balanciert, beim Staffellauf um jeden Meter gekämpft oder beim Weitsprung geschwitzt.