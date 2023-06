EU-Plan: Nach Verbrenner-Aus nun Wärmepumpen-Zwang

Es sei ein neuer „Heiz-Hammer“, titelte die „Bild“-Zeitung: Wenn die EU ihre neuen Effizienz-Standards für Heizungen durchsetzt, sind in Zukunft nur noch Wärmepumpen möglich. Und das wolle die EU-Kommission im Alleingang durchsetzen. Die deutsche Vertretung der Kommission dementierte aufgeregt auf Twitter. Mitgliedsstaaten und EU-Parlament sowie der EU-Rat seien natürlich eingebunden. Doch so ganz stimmt das nicht. Kurzum: Die Kommission plant die Effizienz-Standards von Heizungen so drastisch anzuheben, dass alle anderen Möglichkeiten außer der Wärmepumpe bei Neueinbauten herausfallen. Und sie bereitet das intransparent vor.