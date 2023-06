Craft-Beer im Böhmischen Prater genießen!

Veranstaltet wird das Craft Beer and Loop Festival bereits zum zweiten Mal vom Verein „Mitten in Favoriten“ im Böhmischen Prater. Auf die Gäste warten nicht nur 32 ausgewählte Craft-Biere, sondern auch sechs musikalische Acts wie den Wiener DJ Lemar, die groovige Soul/Funk-Formation Aminata & the Astronauts oder den Singer-Songwriter Bernhard Pribitzer & Band.