E-Scooter-Fahrer: Mit 73 km/h in Polizeikontrolle

Den meisten Nutzern von E-Scootern ist wohl gar nicht bewusst, dass das geht. Doch ein 18-Jähriger lieferte in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) nun den Beweis, dass die akkubetriebenen Roller mehr drauf haben als die eigentlich vorgegebenen 25 km/h Höchstgeschwindigkeit. Nur blöd, dass der Einheimische mit mehr als 70 Sachen ausgerechnet in eine Polizeistreife raste.