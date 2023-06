Donauufer in Alt-Urfahr wird erste Fairnesszone

Appell an Verkehrsteilnehmer

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SPÖ) appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer: „Die Situation ist in den letzten Jahren nicht einfacher geworden, der Egoismus ist auch im Verkehr mehr geworden. Mehr gegenseitiger Respekt und Achtsamkeit sind die Mittel, um dem erfolgreich entgegenzuwirken.“