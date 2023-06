„Frechheit“: Heftige Aussagen gegen Sportlerinnen

„Biologischer Unterschied“

„Das ist eine absolute Frechheit“, so Schmidsberger, die aber betont, dass es beim Großteil der Rennen keine Sicherheitsprobleme gibt und in Europa der Frauen-Radsport auch immer mehr wertgeschätzt wird. „Der Stellenwert ist enorm gestiegen, wir sind auf einem guten Weg!“ Auch wenn es in puncto Bezahlung und Fernsehübertragungen noch einen großen Spalt gibt. Ansätze wie in Österreich, wo bei Bundesliga-Rennen trotz unterschiedlicher Rennen bei Männer und Frauen gleich viel Preisgeld bezahlt wird, sind auch für die 18-Jährige lobenswert. Mit Argumenten, dass Frauen ja weniger Kilometer absolvieren, kann sie aber wenig anfangen. „Es gibt natürlich biologische Unterschiede, deshalb gibt es zwei Rennen. Dennoch leisten wir ja dasselbe!“