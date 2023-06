Herz Jesu & Sonnwend: Tiroler Enthusiasten brennen

Eine magische Nacht zwischen Organisation und Faszination - das sind die Sonnwend- und Herz-Jesu-Feuer in Tirol. Ein Hauptorganisator der Feuer im Ehrwalder Talkessel erzählt von den Vorbereitungen. Und die „Krone“ gibt Tipps, wo sie die „Berge in Flammen“ am besten erleben können.