Grenzstreit: Slowenen lockern, Kanzler bleibt hart

Kein Grund für Kontrollen in Italien

Auf eine Frage der APA räumte der Kanzler ein, dass es wegen der „strengen Überwachung“ der slowenischen Grenze zu einem „Umgehen“ in Richtung Italien komme. Anlass für die Einführung von Grenzpunktkontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze sieht er aber nicht. Diesbezüglich argumentierte er mit der „hohen Schwarzmarktstatistik“ in Italien, der Schleierfahndung am Brenner sowie, dass es auf der Route über das Kanaltal (zwischen Tarvis und Udine) „keine deutliche Erhöhung“ gegeben habe.