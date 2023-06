Hochzeitsgäste bei Busfahrt gestorben: Lenker frei

Dem Busfahrer werden gefährliches Fahren mit Todesfolge und Fahrlässigkeit zur Last gelegt. Die Polizei wirft ihm nach ersten Ermittlungen vor, bei dichtem Nebel zu schnell gefahren zu sein. Von den 25 Verletzten seien noch 14 im Krankenhaus, einer von ihnen schwebe in Lebensgefahr. Es war der schwerste Busunfall in Australien in fast 30 Jahren.