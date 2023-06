Dusche für Aktivisten, Arzt musste sich ausweisen

Die Letzte Generation lässt sich weiterhin nicht in die Karten blicken. Niemand - außer die Aktivisten selbst - weiß, wo und wann am nächsten Tag Straßen blockiert werden. Und so werden wohl auch am Mittwoch und in den darauffolgenden Tagen viele Innsbrucker und Pendler im Stau stehen und zu spät zur Arbeit kommen.