Klima-Protestwelle gestartet: Staus in Innsbruck

Innsbruck droht nun ganze Protestwelle

Ende Mai hatte die Letzte Generation angekündigt, Mitte Juni eine Woche lang jeden Tag an öffentlichen Plätzen und Straßen in Innsbruck zu protestieren. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte die Klimaaktivisten im Vorfeld daran erinnert, dass ab Montag aufgrund Sanierungsarbeiten keine Notarzthubschrauber auf der Innsbrucker Klinik landen können. In wirklich dringenden Fällen landet der Heli bei der Olympiaworld und die Patienten müssen mit der Rettung in die Klinik gebracht werden. Staus und Behinderungen durch Klimaaktivisten könnten da fatale Folgen haben.