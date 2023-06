Tag 2: Klimaaktivisten legen ganzen Stadtteil lahm

Mehrere Aktivisten weggetragen

„Blaulicht-Fahrzeuge, Öffis und einspurige Fahrzeuge kamen vorbei“, rechtfertigte sich die Polizei. Gegen 9.15 Uhr machten sich die Aktivisten in Richtung Rennweg auf den Weg. An der Innbrücke angekommen, blockierte die Letzte Generation erneut den Verkehr - doch aufgrund zu starker Verkehrsbelastung musste die Polizei nun doch noch einschreiten. Auch die Nähe zur Klinik spielte in der Entscheidungsfindung eine Rolle. Nachdem die Polizei die Auflösung der Versammlung angekündigt hatte und sich daraufhin zwei Aktivisten an den Boden klebten, wurde seitens der Exekutive der Kleber gelöst, mehrere Aktivisten wurden weggetragen.