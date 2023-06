Das rot-weiß-rote Tennis ist kräftig im Aufwind

Vor rund einem Jahr herrschte Tristesse in Österreichs Tennislandschaft. Kein einziger Spieler, keine Spielerin stand in den Top 100, die beste Position hatte Julia Grabher als 142. inne. In der nächsten Weltrangliste am 12. Juni wird sie in den Top 60 stehen, bei den Herren Sebastian Ofner und Dominic Thiem unter den ersten 90.