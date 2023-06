Theaterensemble „Unpop“ kehrt Dornbirn den Rücken

Stadt hat andere Sicht auf die Dinge

„Von den 20.000 Euro Förderung mussten wir für jede Produktion zwischen 10.000 und 15.000 Miete für das Kulturhaus und somit an die Stadt Dornbirn zahlen.“ Eine Kooperation mit Kulturveranstalter „Caravan“ in Lustenau sei allein schon aus finanziellen Gründen notwendig. „Es geht nicht, dass wir exklusiv in Dornbirn bleiben und die Stadt so wenig zahlt.“