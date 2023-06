Kürbisbauern stinksauer: Jetzt droht Sammelklage

Hans Fabian hat schon einiges in seinem Leben mitgemacht. Dass nun erstmals seine Kürbisernte dahin ist, schmerzt den 73-Jährigen besonders: „Uns kleine Bauern drängt man immer weiter in ein Eck, in dem wir früher oder später gar nicht mehr produzieren können. Speziell wir steirische Ackerbauern sind am liberalisierten Weltmarkt eine so kleine Nummer, dass wir durch den Rost fallen. So kann es aber nicht weitergehen“, sagt er.