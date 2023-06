T-Shirt als Lebensretter für kleine Wasserratten

Test und Zertifizierungen fehlen noch

Nun gibt es einen ersten Prototypen. Im Leiberl für die Kids ist ein Sensor eingebaut. Kommt er in Berührung mit ausreichend Wasser, bläst sich das Kleidungsstück auf und wird so zur Schwimmweste. „Nächstes Jahr können wir hoffentlich in die Produktion gehen“, sagt Brummayer. Bis dahin stehen noch Tests und Zertifizierungen an, denn das Produkt ist hochsensibel, schließlich geht es um Leben und Tod.